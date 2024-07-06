Рябков заявил о "некой конкретизации" в ядерной доктрине РФ спустя время

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что "некая конкретизация" в ядерной доктрине может произойти "через какое-то время" в условиях дальнейшей эскалации ситуации со стороны противников страны. Об этом он рассказал в интервью журналу "Международная жизнь".

Рябков напомнил о существовании документа "Основы государственной политики ядерного сдерживания". По его словам, в нем ядерная составляющая доктрины изложена более подробно, предметно и в привязке к ситуациям. Однако, продолжил он, нужны концептуальные дополнения и корректировки, сославшись на слова Владимира Путина, назвавшего доктрину "живым инструментом".

Ранее в Госдуме указали, что в России может измениться ядерная доктрина, если по отношению к государству увеличатся угрозы и вызовы. Это потребует поменять время для принятия решения об активации ядерного оружия, однако все будет зависеть от военно-политической обстановки. В ГД добавили, что доктрина показывает реакцию на происходящие события вокруг РФ.