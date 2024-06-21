Путин сообщил о планах развития ядерной триады в качестве гарантии сдерживания

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Российская Федерация планирует продолжать развивать ядерную триаду, поскольку она является гарантией стратегического сдерживания и баланса сил в мире. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.

"Безусловно, будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов вооруженных сил и родов войск, ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих", – отметил российский лидер.

Президент РФ пообещал также совершенствовать системы управления войсками и оружием, повышать эффективность и качество боевой учебы.

Путин до этого заявил, что страна готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения. По его словам, вооружения такого типа постоянно находятся в боевой готовности. Российский лидер также подчеркнул, что ядерная триада РФ является более современной, чем триады других стран.

Вместе с тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США внимательно следят за ядерными силами РФ, однако не повышают уровень боеготовности своих сил стратегического сдерживания. Он указал, что в Вашингтоне отслеживают все высказывания российских властей по ядерной тематике.

