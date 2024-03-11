В МИД РФ оценили предложение Китая по ядерному оружию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Россия с уважением относится к предложениям Китая, однако считает, что любые инициативы в ядерной сфере необходимо рассматривать комплексно. Об этом РБК заявили в МИД РФ, комментируя идею КНР о заключении ядерными странами договора о неприменении ядерного оружия первыми.

"Выдвинутое китайскими партнерами предложение относится к тому разряду идей, которые необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность", – сообщили в ведомстве.

Вместе с этим там пояснили, что необходимость комплексного подхода возникает из-за "продолжающей деградировать обстановки в мире". К причинам также отнесли обострение связей между странами "ядерной пятерки".

В заключение в ведомстве подчеркнули, что Россия отдает приоритет мерам, суть которых направлена на ослабление конфронтации между ядерными странами.

Ранее СМИ писали, что власти США в конце 2022 года по наводке западных разведслужб готовились к тому, что Россия может нанести по Украине удар из ядерного оружия. Однако, по данным прессы, американские спецслужбы не нашли доказательств подлинности этой информации.

