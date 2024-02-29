Путин назвал вбросами заявления о якобы планах РФ разместить ядерное оружие в космосе

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Утверждения о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе являются "голословными вбросами". Они нужны, чтобы втянуть РФ в переговоры, выгодные Штатам. Об этом Владимир Путин заявил во время оглашения послания Федеральному собранию.

По мнению президента, Запад также пытается втянуть РФ в новую гонку вооружений, тем самым "повторив трюк" 1980-х годов. Путин добавил, что у российской стороны есть все основания полагать, что слова властей США о якобы заинтересованности в переговорах с нами по вопросам стратегической стабильности являются демагогией.

Путин считает, что в преддверии президентских выборов США они хотят показать своим гражданам и всем остальным, что "по-прежнему правят миром".

"По тем вопросам, где Америке выгодно договариваться, будем вести с русскими разговор. А где им невыгодно, там и обсуждать нечего. <...> Там они будут стремиться нанести нам поражение", – объяснил Путин.

Позиция России, по словам лидера страны, понятна, она на это не согласна. Путин считает, что надо обсуждать важные для планеты вопросы безопасности и стабильности в едином комплексе, в том числе включая все те аспекты, которые затрагивают национальные интересы РФ и влияют на ее безопасность.

Ранее в СМИ сообщалось, что американские власти утверждают, что РФ якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе. Предполагается, что именно с этим и может быть связана некая угроза нацбезопасности США, о которой было объявлено 14 февраля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобную информацию "уловкой" Белого дома. Путин также говорил, что Россия всегда выступала против установки ядерного оружия в космосе.

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