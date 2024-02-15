В США считают, что Россия хочет разместить ядерное оружие в космосе – СМИ

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Американские власти утверждают, что РФ якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе. Об этом сообщает издание ABC News со ссылкой на источники.

Предполагается, что именно с этим и может быть связана некая угроза нацбезопасности США, о которой было объявлено 14 февраля.

Администрация США заявляет, что речь идет о возможном применении ядерного оружия против спутников, говорится в статье издания.

Ранее глава комитета по разведке американской палаты представителей Майк Тернер призвал главу государства Джо Байдена рассекретить данные о некой угрозе национальной безопасности, чтобы конгресс, администрация и союзники США могли открыто обсуждать необходимые меры реагирования.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что организует брифинг для лидеров конгресса по данной теме 15 февраля.

По информации местных изданий, речь идет об иностранной угрозе, способной дестабилизировать ситуацию в сфере нацбезопасности Штатов. Некоторые СМИ также пишут о том, что проблема может быть связана с определенными "возможностями РФ".