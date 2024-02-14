В Госдепе опровергли информацию о переговорах России и США по Украине

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Соединенные Штаты не вели переговоров с Россией по поводу прекращения огня на Украине и не будут этого делать. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Госдепартамент США.

В американском ведомстве заявили, что Вашингтон придерживается принципа "ничего об Украине без Украины".

"Мы бы не поддержали принуждение Украины отдать территорию. Россия может думать, что путь к прекращению этой войны лежит через Вашингтон. Это, конечно, неправда", – утверждается в сообщении Госдепа.

Представители Госдепартамента заявили, что российская сторона действительно публично посылала сигналы о своей заинтересованности в прекращении огня, однако нет указаний на то, что Москва готова вступить в переговоры, которые "подразумевают отказ от ее максималистских требований".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на российские источнико сообщало, что США отвергли предложение РФ о прекращении огня на Украине.

Как утверждает издание, российская сторона в конце 2023 и начале 2024 года через посредников, в том числе партнеров РФ на Ближнем Востоке, дала понять Вашингтону, что Москва готова рассмотреть возможность прекращения огня на условии сохранения территориальных приобретений.

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