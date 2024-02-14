01:56Политика
Посол РФ в Ватикане сообщил о готовности Папы Римского быть посредником по Украине
Фото: depositphotos/hdcaputo
Папа Римский Франциск готов выступить посредником по ситуации на Украине, однако западные страны препятствуют урегулированию конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Ватикане Ивана Солтановского.
"Реальным препятствием является отрицание необходимости переговоров как со стороны украинских властей, выразившееся и в законодательном запрете на ведение переговоров с Россией, так и со стороны коллективного Запада, безумно накачивающего киевский режим современными вооружениями, тем самым толкая его на продолжение военных авантюр", – указал он.
Солтановский отметил, что Папа Римский с самого начала конфликта занимает нейтральную и взвешенную позицию, поскольку не приемлет военные действия.
Дипломат добавил, что российская сторона готова вновь принять папского посланника по украинскому урегулированию, главу Конференции итальянских епископов кардинала Маттео Дзуппи. Регулярная работа с ним продолжается по всем направлениям.
"Если для пользы дела потребуется организация очередного визита папского спецпосланника в Россию, такая возможность, несомненно, будет внимательно рассмотрена. Двери в Москве открыты, и Ватикан об этом знает. О планах поездки в Киев ничего не могу сказать", – рассказал Солтановский.
Ранее Иван Солтановский уже сообщал, что Москва рада инициативам Папы Римского, которые направлены на достижение прочного мира на Украине.
Говоря о действующих реалиях, посол уточнил, что для украинской стороны авторитетным является только мнение политиканов, которые не заинтересованы в прекращении боевых действий. Солтановский заявил, что ряд стран действуют по правилу раздувания конфликта посредством накачивания Киева оружием и боеприпасами.
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