Фото: ТАСС/ЕРА/EDUARDO MUNOZ

Добросовестное выполнение со стороны Киева Минских соглашений было единственным шансом для установления мира на Украине. Об этом сообщил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

Он уверен, что реализация минского комплекса была бы лучшим сценарием для урегулирования украинского конфликта.

Ранее первый замсекретарь Совбеза РФ Рашид Нургалиев заявил, что отношение Германии, Франции и Украины к Минским соглашениям и процессу мирного урегулирования доказало правильность начала СВО. Он считает, что документы не были обречены на провал и могли завершить конфликт на Украине еще в 2015 году. По его мнению, если бы все стороны, как и Россия, приложили усилия, то договоренности можно было бы реализовать.

Нургалиев отметил, что РФ искренне стремилась урегулировать украинский конфликт мирным путем, а подписание соглашения было "абсолютно оправданным".

До этого украинский президент Владимир Зеленский сказал, что не собирался выполнять Минские соглашения. Он рассказал в свое время президенту Франции Эммануэлю Макрону и экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что Киев не может выполнить их в том формате, в каком они были приняты.

Россия никогда не отказывалась от обсуждения мирного решения конфликта на Украине – Путин