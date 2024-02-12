Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отношение Франции, Германии и Украины к Минским соглашениям и процессу мирного урегулирования доказало правильность начала спецоперации. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на первого замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Рашида Нургалиева.

"Могло ли такое поведение нас удивить? Едва ли. Давно очевидно: то, что в просвещенной Европе XVIII–XIX веков считалось дурным тоном, сейчас является принципом поведения руководителей западных стран", – отметил он.

Подобным образом Нургалиев прокомментировал слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о настоящих целях Минских соглашений. По его словам, фиктивность договоренностей признавал и бывший лидер Украины Петр Порошенко.

Первый замсекретаря считает, что Минские соглашения не были обречены на провал и могли завершить конфликт на Украине в 2015 году. Если бы все стороны, как и РФ, приложили усилия, то договоренности можно было бы реализовать, уверен он.

Отмечается, что Россия искренне стремилась урегулировать происходящее на Украине мирным путем. Подписание соглашения, заявил Нургалиев, является "абсолютно оправданным".

Он напомнил, что дальнейшие отношения Киева с Донбассом должны были выстраиваться на основе одобренного Совбезом ООН комплекса мер. Тот факт, что Киев и западные страны начали использовать договоренности в качестве рычага геополитического давления на РФ, не вина Москвы, заявил Нургалиев.

Он подчеркнул, что Россия никогда не была противницей переговорного процесса, но сейчас он невозможен из-за позиции властей Киева и лично президента Украины Владимира Зеленского, подписавшего договор, который запрещает ведение переговоров с РФ.

"Сегодня вновь усиливаются голоса в пользу мирного политического урегулирования на Украине, пусть даже ценой утраты ею части своих территорий", – подчеркнул первый замсекретаря.

Россия запросила на утро 12 февраля заседание Совета безопасности ООН в связи с годовщиной принятия Минского комплекса мер. Россия также поднимет тему действий западных стран, из-за которых Совбез ООН не справляется с реализацией одной из своих важнейших задач – предотвращением кризисов и конфликтов.

Меркель ранее признавала, что Минские соглашения были попыткой предоставить Киеву время на увеличение своей мощи. Она также выразила сомнение, что в 2014 году государства НАТО могли оказать Киеву поддержку в том же объеме, в котором они делают это сейчас.

Минские соглашения были обманом со стороны киевского режима и Запада – Лукашенко