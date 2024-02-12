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Россия запросила на понедельник заседание Совета безопасности ООН в связи с годовщиной принятия минского комплекса мер. Об этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил в телеграм-канале.

"На утро 12 февраля – в годовщину принятия Минского комплекса мер – мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами", – написал он.

По словам Полянского, Россия также поднимет тему действий западных стран, из-за которых Совбез ООН не справляется с реализацией одной из своих важнейших задач – с предотвращением кризисов и конфликтов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что не собирался выполнять Минские соглашения. Он рассказал, что в свое время сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что Киев не сможет их реализовать в том формате, в каком они были приняты.

Меркель назвала Минские соглашения попыткой предоставить Киеву время на увеличение своей мощи. Она также выразила сомнение, что в 2014 году государства НАТО могли оказать Киеву поддержку в том же объеме, в котором они делают это сейчас.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил слова Меркель. Он отметил, что с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал.

