Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 18:17

Политика

РФ запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску

Фото: ТАСС/Администрация Лисичанска

РФ запросила на 6 февраля срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

По его словам, с учетом уже согласованного графика работы Совбеза, Москва ожидает, что заседание назначат на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 6 февраля.

Расположенный в ЛНР город Лисичанск попал под обстрел украинских войск 3 февраля. В результате погибли 28 человек, еще 10 удалось извлечь из-под завалов.

Как уточнил первый зампред правительства республики Юрий Говтвин, среди погибших оказалась беременная женщина и ее пятилетний ребенок. Пекарня, по которой ударили ВСУ, являлась гражданским объектом, совмещенным с кафе, заявил он.

Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по пекарне чудовищным террористическим актом.

Жители Москвы почтили память погибших при обстреле ВСУ города Лисичанска

Читайте также

политикапроисшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика