РФ запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску

Фото: ТАСС/Администрация Лисичанска

РФ запросила на 6 февраля срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

По его словам, с учетом уже согласованного графика работы Совбеза, Москва ожидает, что заседание назначат на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 6 февраля.

Расположенный в ЛНР город Лисичанск попал под обстрел украинских войск 3 февраля. В результате погибли 28 человек, еще 10 удалось извлечь из-под завалов.

Как уточнил первый зампред правительства республики Юрий Говтвин, среди погибших оказалась беременная женщина и ее пятилетний ребенок. Пекарня, по которой ударили ВСУ, являлась гражданским объектом, совмещенным с кафе, заявил он.

Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по пекарне чудовищным террористическим актом.

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