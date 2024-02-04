Беременная женщина со своим пятилетним ребенком погибли при обстреле Лисичанска

Фото: МЧС России

Одной из погибших при обстреле Лисичанска со стороны ВСУ была беременная женщина, пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя правительства ЛНР Юрия Говтвина.

"Также погибла беременная женщина со своим пятилетним ребенком. Обстрел, к сожалению, унес 28 жизней, еще 10 жизней мы смогли спасти", – сказал он.

Пекарня, по которой была произведена атака, является абсолютно гражданским объектом, совмещенным с кафе, подчеркнул Говтвин. Он добавил, что туда люди приходят отдохнуть семьями с детьми.

3 февраля город Лисичанск попал под обстрел украинской армии. В результате погибли 28 человек, еще десятерых извлекли из-под завалов. Шестерых госпитализировали, четверо из них находятся в реанимации.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура по жертвам обстрела Лисичанска. В свою очередь, в Следственном комитете РФ заявили, что действиям всех причастных к атаке будет дана правовая оценка.

Соболезнования родным и близким погибших выразили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Последний назвал атаку ВСУ чудовищным актом насилия, который никак нельзя оправдать.

Собянин выразил соболезнования близким погибших при ударе по Лисичанску