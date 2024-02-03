ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске

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Вооруженные силы Украины обстреляли пекарню в Лисичанске в Луганской Народной Республике. Под завалами находятся мирные граждане, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Леонид Пасечник.

"Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской Народной Республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию", – подчеркнул он.

Как уточнил глава ЛНР, в результате обстрела были госпитализированы три человека, еще несколько десятков людей остаются под завалами. На место происшествия прибыли МЧС и военная комендатура. Специалисты пытаются спасти пострадавших при помощи спецтехники.

Ситуация находится на личном контроле у Пасечника.

27 января боевики киевского режима массово атаковали дронами Новую Каховку. В результате была ранена 70-летняя женщина. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.

В свою очередь, Следственный комитет РФ зафиксировал последствия атаки украинских FPV-дронов по Новой Каховке и квалифицировал ее как военное преступление против жителей области.



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