Женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщина погибла при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на хутор в Борисовском районе Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале.

"Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. С него было сброшено взрывное устройство. К большому горю, в результате взрыва погибла мирная жительница", – рассказал губернатор.

Гладков указал на то, что украинский оператор беспилотника убил беззащитного человека целенаправленно, так как это случилось не во время обстрела.

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"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", – сказал глава.

В Минобороны РФ уточнили, что в этот же день, примерно в 20:30 была пресечена попытка ВСУ атаковать российские объекты при помощи РСЗО RM-70 "Вампир".

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе. Пострадавших и разрушений не было.

Днем ранее, 23-го числа, российская система ПВО сбила воздушную цель над Валуйским городским округом Белгородской области. По словам губернатора, ПВО уничтожила цель в районе села Тимонова.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов