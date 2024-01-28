Рабочий пострадал в результате атаки дрона-камикадзе в Белгородской области

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Украинские войска атаковали с помощью дрона-камикадзе белгородское село Колотиловка. В результате вражеских действий пострадал рабочий. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии.

"На окраине села Колотиловка Краснояружского района ВСУ атаковали экскаватор с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадал рабочий. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу №2", – говорится в его телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что медики зафиксировали у пострадавшего открытый перелом правой голени и рваную рану левой ноги.

Ранее женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Борисовском районе Белгородской области. Гладков указал на то, что украинский оператор беспилотника убил беззащитного человека целенаправленно, так как это случилось не во время обстрела.

До этого системы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе. Пострадавших и разрушений не было.



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