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27 января, 17:00

Происшествия

Село Новая Таволжанка в Белгородской области дважды за день подверглось атаке ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины второй раз за день атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в этот раз они атаковали с помощью дронов-камикадзе. В результате сброса четырех снарядов повреждения получил один частный дом и два автомобиля.

Ранее в результате обстрела села повреждения получили различные объекты на территории трех частных домов и один легковой автомобиль. Мирные жители не пострадали.

Ранее стало известно, что женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Борисовском районе Белгородской области. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, украинский оператор беспилотника убил беззащитного человека целенаправленно, так как это случилось не во время обстрела.

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