Мемориал в память о погибших при обстреле 30 декабря планируют установить в Белгороде

Фото: ТАСС/Евгений Силантьев

В Белгороде планируют установить мемориал в память о погибших 30 декабря 2023 года в результате обстрела со стороны украинской армии. Он может появиться на месте стихийного мемориала, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в интервью в программе "Соловьев Live".

"У нас, конечно, желание, пригласив хорошего архитектора, скульптора, попытаться вот здесь оставить навсегда память о том страшном дне. В какой форме? Я думаю, что вот как раз сердце должно остаться, но уже не в виде арт-объекта, а в виде памяти", – сказал он.

По словам Гладкова, речь идет не о запросе властей, а местного населения. Жители Белгорода организовали стихийный мемориал у арт-объекта "Сердце" в центре города. Люди продолжают нести туда цветы и игрушки.

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода. Жертвами атаки стали 25 человек. Общее количество пострадавших в результате обстрела достигло 109 человек.

На следующий день Минобороны РФ сообщило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове. В ведомстве добавили, что в результате ракетной атаки по комплексу "Харьков Палас" получилось уничтожить военных, которые ответственны за теракт в Белгороде.

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