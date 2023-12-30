Фото: телеграм-канал Baza

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

По его предварительным данным, погибли двое детей, есть пострадавшие. Помимо этого, зафиксировано попадание в жилой сектор.

Ранее один человек погиб и четверо, среди которых ребенок, пострадали при массированном обстреле Белгорода со стороны Украины. Гладков уточнял, что 10-летний ребенок получил осколочное ранение ягодичной области, женщина получила осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины – контузия.

До этого дежурные средства ПВО уничтожили три украинские противорадиолокационные ракеты HARM американского производства над территорией Белгородской области.

Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью