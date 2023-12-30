Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до четырех

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Один человек погиб и четверо человек, среди которых ребенок, пострадали при массированном обстреле Белгорода со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Уточненная информация по массированному обстрелу города Белгорода. В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены", – написал он.

Гладков уточнил, что 10-летний ребенок получил осколочное ранение ягодичной области, женщина получила осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины – контузия. По словам губернатора, все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Гладков также сообщил, что различные разрушения были зафиксированы в 10 частных домовладениях, где были выбиты окна, а один из домов частично разрушен. Кроме того, он заявил о повреждении системы водоснабжения в Белгороде и повреждении двух автомобилей. Губернатор пообещал, что подомовой обход будет продолжен в светлое время суток.

Минобороны РФ ранее сообщило, что украинские силы атаковали Белгородскую область реактивными снарядами системы залпового огня. В оборонном ведомстве подчеркнули, что дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью.

До этого сообщалось, что четыре беспилотника за день было уничтожено в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что обошлось без повреждений инфраструктуры и пострадавших.