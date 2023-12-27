Российская ПВО сбила два дрона ВСУ над Белгородской и Ростовской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система ПВО в течение минувшей ночи сбила два беспилотника самолетного типа над Белгородской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Белгородской и Ростовской областей", – говорится в сообщении.

В ночь на 27 декабря губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что российские силы сбили беспилотный летательный аппарат в небе над регионом. Спецслужбы уточняют последствия на земле, добавил он.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российская система ПВО перехватила и уничтожила 33 дрона ВСУ над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

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