Мэр Горловки сообщил о гибели женщины при обстреле ВСУ

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Женщина погибла в результате украинского обстрела города Горловка в ДНР. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Количество пострадавших при атаке ВСУ увеличилось до шести человек. Также фиксируются различные повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, был уничтожен местный торговый центр.

Кроме того, в результате обстрела украинских боевиков повреждения получили школа № 4 и художественный музей Горловки, добавил градоначальник.

Ранее Иван Приходько сообщил, что украинские войска нанесли удар по ТЦ "Галактика", который расположен в Никитовском районе Горловки.

До этого вооруженные силы Украины обстреляли школу № 85, находящуюся в Кировском районе поселка шахты имени Абакумова в микрорайоне на западе Донецка. В результате произошедшего было повреждено остекление здания.