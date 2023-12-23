Пять человек пострадали в результате атаки в Белгородской области

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Число пострадавших в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины в Грайворонском городском округе Белгородской области увеличилось до пяти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор сообщил, что количество пострадавших в Граворонском округе увеличилось с трех до пяти: еще двое мужчин с места происшествия самостоятельно обратились в стационары.

Сообщается, что врачи местной больницы оказали первую помощь мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. У второго пострадавшего ранения правой руки и правой ноги, медицинскую помощь ему оказали врачи Борисовской ЦРБ.

"Для дальнейшего лечения все пострадавшие переведены в городскую больницу № 2 города Белгорода", – написал Гладков.

Ранее губернатор Курской области сообщил, что в результате обстрела села Алексеевка Глушковского района погиб один человек. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. По словам главы региона, в результате обстрела в различной степени пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания, была повреждена линия электропередачи.