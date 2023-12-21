Около 1,5 тыс объектов ВСУ уничтожено оружием большой дальности РФ с начала СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Оружием большой дальности ВС РФ было уничтожено около 1 500 важных военных объектов ВСУ с начала СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника Генштаба ВС РФ – первого замминистра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова. Он выступил на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.

По его словам, при помощи оружия большой дальности наносится поражение оборонным предприятиям, пунктам управления группировок войск ВСУ, критически важным объектам военного назначения. Одним из результатов применения данного оружия стало значительное снижение производства продукции украинского военно-промышленного комплекса.

Герасимов подчеркнул, что оперативно-тактическая и армейская авиация вносят большой вклад в решение задач Объединенной группировки войск. Ее применяют круглосуточно для поиска и ликвидации сил и средств украинской стороны, для выполнения разведывательно-боевых задач.

Он рассказал, что с начала спецоперации вертолеты и самолеты осуществили тысячи боевых вылетов. Каждый день наносится огневое поражение командным пунктам, штабам, складам с боеприпасами и военной техникой, местам дислокации личного состава ВСУ.

Помимо этого, средства ПВО РФ в этом году уничтожили свыше 6 300 воздушных целей ВСУ, в том числе 4 600 БПЛА, более 100 ракет Storm Shadow, 30 ракет оперативно-тактических комплексов "Точка-У", до 90 противорадиолокационных ракет "Харм", более 1 400 снарядов РСЗО.

По мнению начальника Генштаба ВС РФ, применение беспилотников различного класса и назначения является неотъемлемой частью боевых действий. С помощью них круглосуточно ведется воздушная разведка, выполняются задачи по поражению объектов военной инфраструктуры, образцов вооружения и военной техники, обеспечивается выдача координат обнаруженных целей, контроль их поражения.

Подчеркивается, что на территории ДНР из-за обстрелов ВСУ, которые не были оправданы военной необходимостью, с февраля 2022 года погибли 4 755 мирных жителей, в том числе 140 детей, более 5 тысяч человек были ранены.

"Разрушено и повреждено более 16 тысяч жилых домов и почти 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе около 700 образовательных и свыше 200 медицинских учреждений", – сообщил Герасимов.

Помимо этого, нормой для украинского руководства остаются покушения на журналистов и представителей администраций ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заключил он.

Ранее Владимир Путин сказал, что Россия не может вести себя так же, как временщики на Украине, которые оставляют своих раненых на произвол судьбы. По его словам, их бросают и даже не считают за своих людей.

Также президент РФ заявил, что все россияне гордятся своими бойцами на спецоперации и верят в них. Президент выразил уверенность, что Россия добьется всех поставленных целей спецоперации и защитит свой суверенитет и безопасность.

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