Путин заявил, что все россияне гордятся бойцами СВО

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Все россияне гордятся своими бойцами на спецоперации, верят в них. Об этом заявил Владимир Путин в ходе награждения героев России.

"Вам приходится действовать в сложной боевой обстановке, преодолевать серьезные испытания. Но знаю ваш настрой, настрой всех наших бойцов и командиров", – цитирует его ТАСС.

Президент выразил уверенность, что Россия добьется всех поставленных целей спецоперации и защитит свой суверенитет и безопасность.

Ранее он отметил, что абсолютное большинство россиян обладает патриотическим настроем и поддерживает российскую армию. Российский лидер выразил благодарность всем тем, кто так или иначе помогает бойцам ВС РФ.

Также Путин заявил, что Россия не могла отдать США "исконно российские" территории и смотреть, как они "чавкают, съедая все подряд". По его словам, Америка добилась поставленных целей, "оторвав" Украину и разорвав отношения между РФ и Европой.

Путин заявил, что в зоне СВО находятся 617 тысяч военных РФ