Путин заявил о высоком числе патриотичных и поддерживающих армию россиян

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Абсолютное большинство россиян обладает патриотическим настроем и поддерживает российскую армию. Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

"Это – надежная, несокрушимая опора нашей армии и флота", – сказал он.

Российский лидер напомнил о том, что граждане страны оказывают огромную поддержку Вооруженным силам России. Это и бизнесмены, и волонтеры, и общественники, и представители партий, а также школьники и пенсионеры.

"Нам, конечно, важно все, что поступает ребятам на фронт, но не менее важно – а может быть, это самое главное – вот эта общая консолидация всех сил общества российского", – сказал Путин.

Также он выразил благодарность всем тем, кто так или иначе помогает бойцам ВС РФ. Это и те, кто отправляет солдатам автомобили и беспилотные летательные аппараты, и те, кто перечисляет деньги на нужды армии, а также те, кто просто шлет бойцам новогодние подарки со словами поддержки, уточнил президент РФ.

Ранее Путин рассказывал, что русский народ – это больше чем просто национальность. По его словам, без русского народа не может быть России и русского мира. Однако быть русским означает и большую ответственность перед страной за сохранение ее целостности.

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