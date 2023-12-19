Путин заявил, что РФ не могла отдать США "исконно российские" территории

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Россия не могла отдать США "исконно российские" территории и смотреть, как они "чавкают, съедая все подряд". Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.

По словам президента, США добились поставленных целей, "оторвав" Украину и разорвав отношения между РФ и Европой. Однако после этого Россия не могла вести себя по-другому.

"Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? (Это. – Прим. ред.) наша, исконно российская (территория. – Прим. ред.). Мы не могли так поступить", – цитирует Путина ТАСС.

До этого российский лидер заявил, что в стране не сработают "рецепты западных цветных революций", несмотря на развязанную в отношении РФ агрессию из-за рубежа. Он назвал Россию свободным и суверенным государством, а также подчеркнул, что страна сама будет принимать решения, "без чьих-либо подсказок из-за рубежа".

