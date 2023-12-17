Путин назвал предательством попытки нарушить согласие в России

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Любые попытки нарушить в России межнациональное согласие являются предательством. Об этом заявил Владимир Путин в ходе съезда партии "Единая Россия".

"Попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное гражданское согласие – это предательство и преступление против России", – сказал президент.

Вместе с этим российский лидер подчеркнул, что "рецепты западных цветных революций" не сработают в стране, несмотря на развязанную агрессию из-за рубежа. Он обратил внимание, что Россия – свободное, самостоятельное и суверенное государство, обрушить экономику и социальную сферу которого у Запада не получится.

Все решения, касающиеся России, власти будут принимать самостоятельно, без чьих-либо "подсказок" из-за рубежа, заключил Путин.

Выступая на съезде ЕР, президент ранее заявил, что Россия не променяет собственный суверенитет на колбасу, как некоторые страны. Он подчеркнул, что Россия будет суверенной, либо "ее вообще не будет".

