"Единая Россия" сделает все, чтобы на выборах президента РФ победил Путин – Медведев

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"Единая Россия" в марте сделает все, чтобы на выборах президента России победил Владимир Путин. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на съезде "Единой России" 17 декабря.

По его словам, у "Единой России" нет ни малейших сомнений в том, кто должен руководить страной в этот "весьма сложный период". Он считает, что Путина как кандидата в президенты поддержат все члены партии.

"Я уверен, что решение о его поддержке в ходе избирательной кампании будет единодушно одобрено участниками съезда и вообще всеми членами нашей партии", – сказал Медведев.

Позднее "Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Путина на выборы в 2024 году.

8 декабря 2023 года Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. 11 декабря ЦИК получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры на выборы.

Около 70% россиян одобрили решение Путина баллотироваться на новый президентский срок. По итогу опроса 6 100 россиян оказалось, что 15% выступили против, еще 8% сказали, что ему нужно уйти из политики, а 7% затруднились с ответом.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2024 году