Путин идет на выборы не от партии – Миронов

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Владимир Путин будет баллотироваться на следующий срок не от партии, а будет собирать подписи, сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что об этом объявят на собрании оргкомитета, которое состоится 16 декабря.

"На собрании оргкомитета и будет объявлено, что он не идет ни от какой партии – ни от Единой России, ни от нашей партии", – сказал Миронов в кулуарах собрания инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты.

8 декабря 2023 года Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. 11 декабря ЦИК получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры на выборы.

Около 70% россиян одобрили решение Путина баллотироваться на новый президентский срок. По итогу опроса 6 100 россиян оказалось, что 15% выступили против, еще 8% сказали, что ему нужно уйти из политики, а 7% затруднились с ответом.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2024 году