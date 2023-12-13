СФ заявил, что РФ будет противостоять попыткам воздействия на наблюдение за выборами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российская сторона будет вынуждена противостоять попыткам "подрывного воздействия на процесс международного наблюдения" за выборами президента 17 марта 2024 года. Это следует из ежегодного доклада комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны.

"Также необходимо ожидать большое количество хакерских атак на избирательную инфраструктуру и на другие государственные учреждения", – говорится в опубликованном на сайте Совфеда документе.

По данным комиссии, "подлинные заказчики и высокопоставленные менеджеры антироссийских планов" в связи с выборами главы государства 2024 года "не строят особых иллюзий относительно их итогов". В тексте отметили, что указанные заказчики знают подлинный настрой российского общества и эффективность мер реагирования Москвы на такого рода действия.

Вместе с тем парламентарии указали, что желающие вмешаться считают, будто новый "каскад деструктивных мер сможет вызвать дополнительные негативные последствия внутри России и за ее пределами". В этой связи, подчеркнули в Совфеде, задолго до официального объявления дня голосования за границей стартовала кампания по признанию результатов еще не начатых выборов недействительными.

8 декабря Владимир Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента в следующем году. Впервые выборы главы государства в России будут многодневными. Они состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.

Стало известно, что новый президентский срок Путина поддержали 70% из 6,1 тысячи опрошенных граждан. Еще 15% участников опроса выступили против выдвижения Путина, 8% выразили мнение, что ему следует уйти из политики.

Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2024 году