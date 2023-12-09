"Единая Россия" и ОНФ займутся организацией избирательной кампании Путина

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Партия "Единая Россия" совместно с Народным фронтом обеспечит проведение всех организационных мероприятий, связанных с избирательной кампанией президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил Турчак, Владимир Путин стоял у истоков создания партии "Единая Россия". Именно поэтому "Единая Россия" примет самое активное участие в избирательной кампании Путина и предоставит всю свою инфраструктуру.

"Вместе с Народным фронтом мы обеспечим проведение всех организационных мероприятий, связанных с выдвижением, в первую – сбор подписей в поддержку нашего кандидата", – заявил Турчак.

В пятницу, 8 декабря, Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.