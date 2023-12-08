В Кремле обещали своевременно информировать о деталях предвыборной кампании Путина

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал своевременно предоставлять информацию о предвыборной кампании Владимира Путина.

"Путин заявил о своем намерении участвовать. Все остальное пока является нюансами, которые еще предстоит определить. По мере того как будут приниматься соответствующие решения Путиным, мы будем вас информировать", – сказал он.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, можно считать, что предвыборная кампания Путина де-факто уже началась, но де-юре пока нет. Он еще не регистрировался как кандидат, поскольку должны быть выполнены определенные формальности, объяснил Песков.

Путин объявил 8 декабря, что будет участвовать в выборах в следующем году. Его нынешние полномочия на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Самовыдвиженцы на предстоящих выборах президента РФ должны подать документы до 27 декабря, а кандидаты от партий – до 1 января 2024 года.

Досрочное голосование на выборах главы государства пройдет с 25 февраля по 14 марта 2024 года. Подсчет голосов избирателей начнется после завершения голосования. Участковые комиссии будут проводить его без перерыва, до установления итогов.



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