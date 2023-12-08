Появились кадры с церемонии в Кремле, где Путин объявил о выдвижении на выборы

После церемонии вручения героям России медалей "Золотая Звезда" Владимир Путин поговорил с участниками мероприятия по случаю празднования Дня героев Отечества.

К российскому лидеру подошел председатель Народного совета ДНР Артем Жога. Он от лица всего народа Донбасса попросил Путина принять участие в выборах президента, потому что в будущем предстоит очень много работы.

"Благодаря вашим действиям, вашим решениям мы получили свободу и право выбора. Вы наш президент, и работы очень много, нам еще предстоит интеграция в социальные, экономические форматы. Под вашим руководством мы бы хотели все это сделать", – заявил Жога.

Вместе с тем он подчеркнул, что Путин нужен России. В ответ глава государства поблагодарил Жогу, добавив, что в разное время у него были разные мысли по этому вопросу.

"Но сейчас – вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации", – заявил Путин.

Ранее Жога объявил, что готов стать доверенным Путина. Он заметил, что глава государства не колебался, когда говорил о своем решении участвовать в выборах. По его словам, президент всегда действует решительно и без сомнений.

До этого Путин сообщил, что будет участвовать в выборах в 2024 году. Его полномочия на посту главы государства истекают 7 мая следующего года.

На этот раз президентские выборы в России будут многодневными. Они состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Самовыдвиженцы на предстоящих выборах президента РФ должны подать документы до 27 декабря, а кандидаты от партий – до 1 января 2024 года.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня