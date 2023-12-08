Россияне смогут подать заявку на электронное голосование в выборах президента с 29 января

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Заявку на электронное голосование для участия в выборах президента РФ можно оставить с 29 января по 11 марта. Об этом сообщили в телеграм-канале Центральной избирательной комиссии России (ЦИК).

Однако уточняется, что комиссия еще должна утвердить список регионов, в которых будет организовано дистанционное электронное голосование.

Для выбора удобного избирательного участка необходимо заранее направить заявление в территориальную комиссию, в МФЦ или через портал "Госуслуги" в электронном виде. Кроме того, граждане РФ могут самостоятельно обратиться в участковую комиссию с заявлением с 6 по 11 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что в России впервые президентские выборы будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. При этом досрочное голосование пройдет с 25 февраля по 14 марта 2024 года.

До этого глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что многодневное голосование становится для граждан РФ традицией. Также она указала на высокую готовность властей к выборам президента РФ в 2024 году. Так, по ее словам, в арсенале ЦИК РФ имеются новые технические средства и "новации разного рода".



Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня