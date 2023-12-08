Многодневное голосование становится традицией для России – Памфилова

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Многодневное голосование становится для граждан РФ традицией. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на заседании, передает ТАСС.

"Процесс еще идет, динамичный", – отметила она, добавив, что формат трехдневного голосования понравился россиянам.

Также Памфилова указала на высокую готовность властей к выборам российского президента в 2024 году. Так, по ее словам, в арсенале ЦИК РФ имеются новые технические средства и "новации разного рода".

При этом она напомнила, что данный формат голосования впервые использовался во время пандемии и был нацелен на обеспечение безопасности избирателей.

Ранее Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Отмечалось, что голосование на президентских выборах могут провести в трехдневный срок – с 15 по 17 марта следующего года. Данный проект будет рассмотрен Центральной избирательной комиссией (ЦИК) 8 декабря.

Как рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, выборы президента РФ будут первый раз проходить "в столь токсичной геополитической обстановке". По ее словам, ЦИК готов провести их так, как ждет сам народ страны.

