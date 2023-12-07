В ЦИК заявили о возможном проведении президентских выборов в России с 15 по 17 марта

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Голосование на выборах президента России могут провести в трехдневный срок. О рассмотрении такой возможности заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"На основе социологических исследований, на основе широких консультаций с нашими коллегами в регионах, на основе обсуждения длительного с моими коллегами по ЦИК завтра (8 декабря. – Прим. ред.) будет рассмотрен проект голосования в течение трех дней", – сказала она.

Таким образом, голосование может пройти с 15 по 17 марта 2024 года. Как подчеркнула Памфилова, выборы российского лидера будут первый раз проходить "в столь токсичной геополитической обстановке". По ее словам, ЦИК готов провести их так, как ждет сам народ России.

"Главным критерием электронного голосования на выборах президента в регионах будет апробированный опыт", – подчеркнула председатель Центризбиркома.

Соответственно, дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах РФ, где оно уже ранее проходило.

Памфилова подчеркнула, что дистанционного голосования за рубежом не планируется, однако порядок выборов в новых регионах России будет отличаться от порядка в других субъектах страны. Решение об организации здесь процесса волеизъявления в ЦИК примут до 12 декабря после консультаций с ФСБ, Минобороны РФ и главами новых регионов.

Кроме того, для проведения информационной кампании планируется использовать систему "ИнформУИК". Соответствующее мобильное приложение уже создано.

"Грядущие выборы во многом будут гарантом укрепления развития России, ее победы в этой беспощадной геостратегической битве. Фактически это выбор, определяющий, быть или не быть государству российскому. Сильному, независимому и мощному", – подчеркнула глава ЦИК РФ.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Трансляция заседания, на котором было утверждено данное решение, велась в телеграм-канале верхней палаты парламента.

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