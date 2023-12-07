Совфед назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Постановление вступает в силу с момента официальной публикации. Трансляция заседания, на котором было утверждено данное решение, велась в телеграм-канале верхней палаты парламента.

"Этим решением дается старт началу президентской кампании", – уточнила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

При этом решение о проведении многодневного голосования на выборах президента будет выносить ЦИК РФ.

Отметим, что назначение даты выборов президента России по статье 102 Конституции РФ относится к полномочиям Совета Федерации России.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в парламенте сообщили, что Совет Федерации может объявить дату выборов российского президента 13 декабря. Предположительно, они состоятся 17 марта 2024 года.

Также СМИ заявляли, что Путин решил баллотироваться в президенты в 2024 году. Однако позже подобную информацию опроверг Песков, отметив, что российский лидер еще не принял решение о своей кандидатуре на выборы в следующем году. По его словам, информация об этом будет позже.

При этом, говоря о конкурентах действующего президента РФ, Песков заявил, что у него их нет. По мнению представителя Кремля, Путин лидирует среди политиков и государственных деятелей страны.



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