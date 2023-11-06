Путин еще не делал заявлений о своем участии в выборах в 2024 году – Песков

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Владимир Путин еще не делал никаких заявлений по поводу своего решения об участии в президентских выборах в 2024 году, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, кампания официально еще не объявлялась.

Ранее СМИ, ссылаясь на свои источники, писали, якобы Путин уже принял решение об участии в выборах в 2024 году.

Дмитрий Песков сообщал, что в России еще не объявлялись даты начала предвыборной кампании, однако многие потенциальные кандидаты в президенты соответствуют критериям. Представитель Кремля обратил внимание, что число желающих выдвинуться на место главы государства может быть разным. Для таких лиц в конституции прописаны определенные критерии.

До этого представитель Кремля не смог подтвердить якобы запланированный на ноябрь старт неформальной президентской кампании. Ранее о подобном заявили СМИ, отметив, что мероприятие будет приурочено к открытию международной выставки-форума "Россия".

При этом, говоря о конкурентах Владимира Путина, Песков заявил, что у него их нет. По мнению представителя Кремля, Путин лидирует среди политиков и государственных деятелей страны.

