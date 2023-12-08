08 декабря, 15:13Политика
Путин не обсуждал с зарубежными лидерами свое участие в выборах – Песков
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин не говорил о своем намерении участвовать в предстоящих президентских выборах с зарубежными лидерами, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, обсуждал ли Путин в ходе недавних встреч с иностранными коллегами решение о выдвижении своей кандидатуры.
"Нет", – ответил он.
Путин объявил 8 декабря, что будет участвовать в выборах в следующем году. Его нынешние полномочия на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года.
Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Отмечается, что самовыдвиженцы на предстоящих выборах президента РФ должны подать документы до 27 декабря, а кандидаты от партий – до 1 января 2024 года.
Досрочное голосование на выборах главы государства пройдет с 25 февраля по 14 марта 2024 года. Подсчет голосов избирателей начнется после завершения голосования. Участковые комиссии будут проводить его без перерыва, до установления итогов.
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