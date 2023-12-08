Путин не обсуждал с зарубежными лидерами свое участие в выборах – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не говорил о своем намерении участвовать в предстоящих президентских выборах с зарубежными лидерами, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, обсуждал ли Путин в ходе недавних встреч с иностранными коллегами решение о выдвижении своей кандидатуры.

"Нет", – ответил он.

Путин объявил 8 декабря, что будет участвовать в выборах в следующем году. Его нынешние полномочия на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Отмечается, что самовыдвиженцы на предстоящих выборах президента РФ должны подать документы до 27 декабря, а кандидаты от партий – до 1 января 2024 года.

Досрочное голосование на выборах главы государства пройдет с 25 февраля по 14 марта 2024 года. Подсчет голосов избирателей начнется после завершения голосования. Участковые комиссии будут проводить его без перерыва, до установления итогов.



Путин объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году