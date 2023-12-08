Председатель Народного совета ДНР Жога заявил, что готов стать доверенным лицом Путина

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Председатель Народного совета ДНР Артем Жога объявил, что готов стать доверенным лицом Владимира Путина. По его словам, российский лидер пообещал быть с народом в трудные времена.

"Я с честью приму эту должность, обязанность. С честью приму и выполню все поручения, которые возложит на меня Владимир Владимирович", – передает ТАСС его слова.

Жога рассказал, как передал Путину просьбу жителей новых регионов и участников спецоперации РФ, чтобы он выдвинул свою кандидатуру на выборы президента в 2024 году.

"На что он сказал, что времена бывают разные, трудные, тяжелые, но на данный момент он будет с народом, будет баллотироваться", – отметил спикер парламента ДНР.

При этом он заметил, что Путин не колебался, когда говорил о своем решении участвовать в выборах. Жога обратил внимание, что глава государства всегда действует решительно и без сомнений.

Глава Народного совета ДНР признался, что участники боевых действий очень переживали по поводу предстоящих выборов и были рады, когда президент РФ услышал их просьбу и согласился баллотироваться.

Ранее Путин объявил, что будет участвовать в выборах в следующем году. Его нынешние полномочия на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Отмечается, что самовыдвиженцы на предстоящих выборах президента РФ должны подать документы до 27 декабря, а кандидаты от партий – до 1 января 2024 года.

Досрочное голосование на выборах главы государства пройдет с 25 февраля по 14 марта 2024 года. Подсчет голосов избирателей начнется после завершения голосования. Участковые комиссии будут проводить его без перерыва, до установления итогов.



Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня