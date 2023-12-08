В ЦИК показали официальный логотип выборов президента РФ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова продемонстрировала официальный логотип предстоящей президентской кампании на заседании комиссии. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что он представляет собой латинскую букву V в цветах флага РФ с вертикальными полосами. Надпись "Выборы президента России 15–17 марта 2024" расположили справа от буквы.

По мнению Памфиловой, он "лаконичный", "простой" и "очень емкий".

Ранее Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. С подобной просьбой к нему обратился спикер парламента ДНР Артем Жога.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта 2024 года.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня