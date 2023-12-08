Собянин поддержал решение Путина баллотироваться на новый срок

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Сергей Собянин поддержал решение Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок, рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.

"С Владимиром Владимировичем Путиным Россия проделала колоссальный путь к независимости", – рассказал мэр Москвы.

По его словам, у российского лидера есть четкое представление не только о настоящем, но и о будущем РФ. Это и является качеством настоящего лидера, уверен он.

Кроме того, Собянин пожелал президенту РФ победы на предстоящих выборах.

8 декабря Путин сообщил, что будет участвовать в выборах в следующем году. Его нынешние полномочия на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.





Владимир Путин принял решение участвовать в президентских выборах в 2024 году