Песков заявил, что объявление Путина об участии в выборах было спонтанным

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Решение Владимира Путина объявить об участии в президентских выборах в 2024 году было спонтанным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, разговор российского лидера с участниками церемонии по случаю Дня героев Отечества, во время которого он объявил о намерении баллотироваться, не был домашней заготовкой.

Песков также пояснил, почему заявление об участии Путина в выборах было сделано в такой необычной обстановке.

"Сегодня, вы знаете, было плановое мероприятие – это церемония награждения героев России. И именно на этой церемонии наши герои и члены семей героев в публичном плане обратились к президенту. Вот поэтому", – объяснил он.

Ранее Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в выборах в 2024 году. Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня