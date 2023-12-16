Стал известен список участников "команды Путина"

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Режиссер Никита Михалков, председатель Народного совета ДНР Артем Жога, писатель Захар Прилепин и другие стали участниками "команды Владимира Путина" на выборах президента России, сообщает газета "Известия".

В список также вошли певицы Надежда Бабкина, Полина Гагарина, Лариса Долина, певец Стас Михайлов, фигуристы Татьяна Навка и Евгений Плющенко, а также десятки других знаменитых артистов, спортсменов и политиков.

Многие из них принимают участие в собрании инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на выборы президента 2024 года, которое проходит в концертном зале "Зарядье".

Собрание в поддержку выдвижения того или иного кандидата является обязательной процедурой для самовыдвиженца. По закону для выдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан России, обладающих активным избирательным правом.

Владимир Путин будет баллотироваться на следующий срок не от партии, а будет собирать подписи, сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Он подчеркнул, что об этом объявят на собрании оргкомитета 16 декабря.

8 декабря 2023 года Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. 11 декабря ЦИК получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры на выборы.

Около 70% россиян одобрили решение Путина баллотироваться на новый президентский срок. По итогу опроса 6 100 россиян оказалось, что 15% выступили против, еще 8% сказали, что ему нужно уйти из политики, а 7% затруднились с ответом.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2024 году