"Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Путина на выборы в 2024 году

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"Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году. Об этом стало известно в ходе съезда партии 17 декабря.

"Ставлю на голосование предложение поддержать выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом на должность президента РФ на выборах, назначенных на 17 марта 2024 года", – сказал председатель партии Дмитрий Медведев.

Он отметил, что голосование по этому вопросу открытое. Вопрос был принят съездом единогласно.

8 декабря 2023 года Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. 11 декабря ЦИК получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры на выборы.

Около 70% россиян одобрили решение Путина баллотироваться на новый президентский срок. По итогу опроса 6 100 россиян оказалось, что 15% выступили против, еще 8% сказали, что ему нужно уйти из политики, а 7% затруднились с ответом.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2024 году