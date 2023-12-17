Задачи перед Россией нарастают, как снежный ком – Путин

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Задачи перед РФ нарастают, как снежный ком, но Россия – зимняя страна, любит снег. Об этом заявил Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия", который проходит 17 декабря в Москве.

По словам президента, Россия готова решать задачи, которые нарастают, "как снежный ком".

"Надо себя настраивать на то, что задачи нарастают, как снежный ком. Но мы же Россия, мы же зимняя страна, так? Мы любим снег. Смотрите, сколько его у нас навалило", – сказал президент.

Ранее Путин заявил, что поддержка бойцов СВО должна быть важнейшей задачей для "Единой России". Он также подчеркнул, что нынешнее время требует твердости и сплоченности, готовности отвечать даже на самые сложные вызовы.

Съезд партии "Единая Россия" проходит на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Участники съезда единогласно поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году. Они также проведут ротацию руководящих органов.