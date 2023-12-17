Съезд "Единой России" начался в Москве

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Съезд партии "Единая Россия" стартовал в Москве на площадке выставки-форума "Россия". На съезд прибыл Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Пленарное заседание съезда открыл председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Он отметил, что из 551 зарегистрировавшихся делегатов на XXI съезде партии присутствуют 492 делегата.

"Кворум имеется, предлагаю начать работу пленарного заседания съезда", – объявил Медведев.

Сообщается, что в съезде партии также принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он не значится среди членов каких-либо политических партий. При этом на посту премьера он регулярно встречается с различными политическими силами, а также приезжает на съезды "Единой России" как крупнейшей из них.

Съезд Единой России проходит в воскресенье, 17 декабря, на площадке выставки-форума "Россия". Его участники поддержат выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году, а также проведут ротацию руководящих органов, сообщили в партии.

Ранее стал известен список участников "команды Путина". В него вошли Режиссер Никита Михалков, председатель Народного совета ДНР Артем Жога, писатель Захар Прилепин и другие знаменитые артисты, спортсмены и политики.