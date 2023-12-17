Россия в ходе СВО ведет борьбу с опасным, циничным и жестоким врагом – Медведев

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Россия ведет борьбу с опасным, до предела циничным и жестоким врагом в ходе специальной военной операции. Об этом заявил председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия", который проходит на ВДНХ.

По словам Медведева, в ходе специальной военной операции, как и 80 лет назад, в годы Великой Отечественной войны, Россия ведет борьбу с опасным врагом, для которого не только нормы международного права, но даже моральные основы жизни человечества, принцип добрососедства являются пустым звуком.

Медведев отметил, что победа в СВО для России будет всенародной, как и в годы Великой отечественной войны.

Съезд партии "Единая Россия" стартовал в Москве на площадке выставки-форума "Россия". На съезд прибыл Владимир Путин. Участники съезда единогласно поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году. Они также проведут ротацию руководящих органов.