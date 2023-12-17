Путин заявил, что Россия не отдаст свой суверенитет "в обмен на колбасу"

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Россия не может променять свой суверенитет на колбасу, как некоторые страны. Об этом заявил Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия".

"Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом", – заявил президент.

Отстаивать суверенитет России предстоит государству, партии "Единая Россия" и народу, заявил Путин. Он подчеркнул, что страна защитит собственные историю, культуру, ценности и традиции. Важными задачами, стоящими перед государством, президент также назвал укрепление экономики, социальной сферы и научно-технологического потенциала.

Между тем президент заявил, что либо Россия будет суверенной, либо "ее вообще не будет". По его словам, это достаточно важный аспект, который постоянно должен присутствовать у населения "в голове и в сердце".

Вместе с этим Путин поблагодарил партию "Единая Россия" за поддержку на предстоящих президентских выборах, назвав ее важной, надежной и последовательной. Авторитет и доверие к партии, по его мнению, основаны на ее четкой политической позиции, а также на результатах многолетней работы в интересах людей.

Глава государства высказал надежду, что партия и впредь будет предлагать обществу объединительную и созидательную повестку, а также с откликом подходить к решению востребованных в обществе вопросов. Более того, президент попросил ЕР и дальше сотрудничать с парламентскими партиями и общественными объединениями.

Владимир Путин заявил о выдвижении собственной кандидатуры на выборы президента России в 2024 году 8 декабря. Его инициативу поддержала партия "Единая Россия".

Выборы президента России в 2024 году впервые будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта.



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