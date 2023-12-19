Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой и НАТО

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Россия не собирается воевать с НАТО и Европой, заявил Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.

По словам российского президента, США всегда очень пугало сближение Европы с Россией. Поэтому американцы, которые, по мнению Путина, хотели быть единоличными "хозяевами" европейских стран, решили пугать государства "злобной Россией", которая им угрожает.

"Но я же со многими лидерами общался, и мне говорят: "Что они нас пугают? Мы же понимаем, что Россия не собирается воевать с Европой", – объяснил президент РФ.

Кроме того, вступление Украины в Альянс неприемлемо для Москвы на любом историческом промежутке, уверен Путин. По его словам, втягивание страны в Альянс было одной из целей западных стран.

"С точки зрения исторических перспектив и стратегических интересов российского государства даже через 10, даже через 15 лет это неприемлемо", – подчеркнул он.

Ранее российский лидер указал, что западные страны еще со времен распада Советского Союза начали работать в РФ с "пятой колонной". Кроме того, по его словам, Запад активно работал над задачей "разложения России" и растаскивал государства на постсоветском пространстве.

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